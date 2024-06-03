هذا تاريخ انطلاق تصحيح أواق "البيام"

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الإثنين، عن موعد انطلاق تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم المتوسط، التي انطلقت اليوم عبر كامل ولايات الوطن.

وقال بلعابد، خلال ندوة صحفية على هامش إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق الامتحانات، من ولاية الطارف، أن مراكز تصحيح أوراق امتحان شهادة التعليم المتوسط ستفتح أبوابها بتاريخ 11 جوان المقبل.

هذا وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية، في وقت سابق، أن موعد الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون مع نهاية شهر جوان الجاري، ومن المتوقع أن تكون النتائج متاحة يوم 25 جوان 2024.

وسيتسنى للأولياء الاطلاع على النتائج عبر الرابط الإلكتروني المخصص بعد الإعلان عن النتيجة واعتمادها بشكل كامل، على أن يتم تصحيح أوراق الامتحان على مستوى 97 مركز تصحيح في المتوسط.