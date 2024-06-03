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تخفيف البرنامج الدراسي بداية من الموسم المقبل

3 جوان 2024 ()
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كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الإثنين، أن ملف تخفيف البرنامج الدراسي خاصة في الطور الابتدائي يعدّ جاهزا اليوم.

وأضاف بلعابد، خلال ندوة صحفية، على هامش إعطائه إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط، من ولاية الطارف، أنه تم الشروع في إعداد برنامج تخفيف المنهاج ووزن المحفظة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية والملف جاهز خاصة في الطور الابتدائي.

وأوضح الوزير، أنه تم الشروع في البرنامج مباشرة بعد توجيهات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، أين أعطى تعليمات دقيقة للرقي بالمناهج، وسيتم الشروع في تطبيق البرنامج بداية من الدخول المدرسي المقبل، مؤكدا أن الموسم المقبل سيعرف الكثير من المستجدات والتغييرات الاستراتيجية.

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