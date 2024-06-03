هذا هو عدد الحجاج الجزائريين الذين توجهوا إلى البقاع المقدسة

سافر لحد الآن حوالي نصف الحجاج الجزائريين بمجموع 21030 حاج جزائري إلى البقاع المقدسة أي بنسبة 50.92 بالمائة من الحجاج الجزائريين المنتظر سفرهم إلى الحج .

وتوجه هؤلاء عبر 50 رحلة إلى المدينة المنورة و26 رحلة إلى مطار جدة من مجموع 76 رحلة منها 50 رحلة تابعة للديوان و12 رحلة للوكالات السياحية و14 رحلة مشتركة، حيث حل 14148 حاج جزائري بالمدينة المنورة تم توزيعهم على 142 فوج للقيام بالمزارات، وتوجه 6219 حاج منهم إلى مكة المكرمة، بينما وفد 6882 حاج إلى مكة المكرمة من مطار جدة تم توزيعهم على 56 فوج لأداء العمرة .