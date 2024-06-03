بن شيخة يحيي شجاعة بيتكوفتيش

شعر المدرب، عبد الحق بن شيخة بالحرج وهو يواجه أمس الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بالمركز التقني بسيدي موسى، ساعات بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها للمدرب السويسري بسبب استبعاده لمهاجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي.

وانطلقت يوم أمس، الورشة السادسة مع التربص التكويني الخاص كاف – برو بحضور 25 مدربا من بينهم بن شيخة وبإشراف من نيفيس راؤول شيبيندا، مدير التطوير في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"

وتضمن برنامج اليوم الأول تحليل تدريب المنتخب الوطني من قبل المدربين الـ 25 المرشحين تلاه نقاش جماعي مع الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، وطاقمه..

وبدى جليا أن بن شيخة لم يكن مرتاحا عند لقائه الناخب الوطني كما نقل أحد زملائه لـ"الخبر" قياسا بالتصريحات اللاذعة التي وجهها له قبل ذلك بقليل في إحدى القنوات الخاصة بخصوص غياب يوسف بلايلي عن قائمته ولتدارك الموقف رحب الناخب الوطني الأسبق بدعوة خلية الإعلام لـ"الفاف" من أجل أجراء حوار معه نشر على الموقع الرسمي لـ"الفاف" جاء فيه خطاب المدرب السابق لنادي سيمبا مغايرا تماما حيث امتدح بيتكوفيتش ووصف اللقاء والحديث معه بالمثمر والمفيد مؤكدا دعمه الكامل له ولو بـ"البسمة" على حد قوله في سبيل تأهل المنتخب للمونديال والذهاب لأبعد حد في هذه الدورة.

ووصف بن شيخة، بيتكوفيتش بالشجاع كونه قبل مهمة تدريب المنتخب في ظرف صعب ودعا بالمناسبة الجميع لدعم المنتخب خلال الموعدين المقبلين من أجل الاقتراب أكثر من المونديال متمنيا أن تخدمه النتائج ليعمل بأكثر في هدوء خلال الفترة المقبلة.