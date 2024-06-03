"الحج بدون تصريح"... عقوبات ثقيلة للمخالفين تصل إلى السجن

باشرت المملكة العربية السعودية، بداية من يوم أمس الأحد، تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، في حملة تستمر إلى غاية 20 جوان المقبل.

وتطبق العقوبة على من يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة، والمنطقة المركزية، والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أكدت السلطات السعودية، تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي على المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، بغض النظر عن جنسيتهم، أو وضعهم القانوني، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول السعودية وفقا للمدد المحددة حسب التنظيم المعمول به.

وشدد الأمن العام السعودي، على أنه سيتم فرض غرامة مالية مضاعفة قدرها 10 آلاف ريال سعودي في حال تكرار المخالفة، مؤكدا أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

كما يعاقب كل من يتم ضبطه وهو يقوم بنقل المخالفين للتعليمات، بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، ومصادرة وسيلة النقل البرية بموجب حكم قضائي.

وسيتم ترحيل الناقل المخالف إذا كان مقيما بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفقا للفترات المحددة بموجب النظام، وتتعدد الغرامة المالية وفقا لعدد المخالفين المنقولين.

وكان الأمن العام قد شرع في تطبيق أنظمة وتعليمات الحج على حاملي تأشيرة الزيارة، إذ تنص التعليمات بعدم البقاء في مدينة مكة لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة.

وفي السياق ذاته، لفتت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أنه تم ضبط أكثر من 20 ألف وافد، فيما شدد الأمن العام على أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج والبقاء في مكة المكرمة خلال هذه الفترة.