تراجع أسعار النفط رغم قرار "أوبك+"

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، إذ يدرس المستثمرون تحرك تحالف أوبك+ لتمديد تخفيضات الإنتاج العميقة حتى عام 2025.

وبحلول الساعة 07:15 صباحًا بتوقيت الجزائر، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، لشهر أوت 2024، بنسبة 0.38 بالمائة لتصل إلى 80.80 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لشهر جويلية 2024، بنسبة 0.35 بالمائة لتصل إلى 76.72 دولارًا للبرميل.

وجاء التراجع على الرغم من قرار دول مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.

وقد قرر تحالف أوبك+، في اجتماعه أمس الأحد، تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل (2025)، استمرارًا لسياسته الرامية إلى الحفاظ على التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.

ويخفض أعضاء أوبك+ حاليًا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميًا، أو نحو 5.7 بالمائة من الطلب العالمي.