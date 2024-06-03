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مجتمع

الأمن الوطني يحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج

3 جوان 2024 ()
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تمكنت فرقتا البحث والتدخل BRI بأمن ولايتي النعامة والمسيلة، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكتين إجراميتين تتاجران في المخدرات، وشل نشاطهما الممتد من الجهة الغربية إلى مناطق مختلفة من الوطن، مع ضبط أزيد من 01 قنطار و25 كلغ من الكيف المعالج، وتوقيف 10 أشخاص من أفراد الشبكتين.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن العمليتين التي تم تنفيذها، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت بالنعامة عن ضبط 94 كلغ من الكيف المعالج، مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية من بينها الدرهم المغربي، حجز 05 مركبات كانت تستعمل في العمل الإجرامي وتوقيف 08 أشخاص.

كما تم ضبط بالمسيلة أزيد من 31 كلغ من الكيف المعالج، كانت مخبأة بمخزن سري مموه بالصندوق الخلفي للمركبة المحجوزة وتوقيف شخصين، حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

 

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