لودريان يدعو حكومة بلاده إلى التسريع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعا وزير الخارجية الفرنسي الأسبق جان إيف لودريان، إلى التسريع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال لودريان، المبعوث الخاص الحالي للرئيس الفرنسي إلى لبنان، خلال مقابلة مع قناة BFMTV "يجب التحرك بشكل أسرع ليس هناك ما هو أسوأ من حال شعب بلا مصير وبلا أفق. يجب أن نعطي وجهة نظر أخرى غير "حماس".

ومن الواضح أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يتم مع السلطة الفلسطينية. كما اعتبر جان إيف لودريان أنه يجب أيضًا "المضي قدمًا بشكل عاجل في تنفيذ" الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، قائلاً: "يجب السماح بإجراء مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. إنه أمر ضروري للجميع،".

كما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي السابق أن القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لا يخدم "مصلحتها"، واصفاً ما حدث بأنه "مذبحة".