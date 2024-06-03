الفريق أول شنقريحة يشدد على ضرورة التصدي للمخططات المعادية

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، بأن الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أشرف بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس على افتتاح أشغال ملتقى وطني بعنوان" الدفاع الوطني في مواجهة حرب العقول "

وأبرز الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمته الافتتاحية، اليوم الإثنين، أهمية موضوع الملتقى الذي يأتي في ظل السياقات الجيوسياسية الدولية والإقليمية التي تتسم بالتحول وتعقد الأزمات وتشكل التهديدات وتشابك المخاطر

وشدد شنقريحة على تضافر جهود كافة الفاعلين الوطنيين من أجل التصدي الفاعل للمخططات المعادية وكسب مختلف الرهانات التنموية لبلادنا.