"منع التلاميذ من الدخول إلى مراكز الامتحان بعد هذه الساعة "

حذر المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية، ساعد بلعباس، مترشحي شهادة التعليم المتوسط من التأخر في الدخول إلى مراكز الامتحان، مشيرا إلى أن أبواب المراكز تفتح على الساعة السابعة والنصف صباحا، وتغلق على الساعة الثامنة والنصف، حيث يمنع دخول التلاميذ بعد هذا التوقيت وبالتالي يتم إقصاؤهم من اجتياز امتحان المادة.

و أكد بلعباس قي تصريح للإذاعة الوطنية، أن مواضيع امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي انطلقت هذا الاثنين، لن تخرج عما درسه التلاميذ على مستوى الأقسام، مشيرا إلى أن مصالحه عملت على تنظيم هذا الامتحان في أحسن الظروف .

وبخصوص تقييم المقرر الدراسي 2023/2024، قال بلعباس إن السنة الدراسية الحالية شهدت استقرارا وتحسنا من كل الجوانب، وهو ما انعكس بالإيجاب على تنفيذ البرنامج الدراسي بصورة جيدة ومرضية لكل المستويات التعليمية، معربا عن تفاؤله بتحقيق نتائج جيدة في الامتحانات النهائية.