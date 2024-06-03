الفيزياء تربك المترشحين في شهادة "البيام"

أجمع متابعون وتمثيل عن جمعية أولياء التلاميذ في البليدة، على أن الفترة الصباحية من امتحانات نهاية المرحلة المتوسطة " البيام" 2024، جرت في أجواء هادئة و تنظيمية مرتبة، وهو ما ظهر أيضا مع تلاميذ مترشحين، أبدى بعضهم أن الامتحان في يومه الأول جرى في ظروف حسنة، و توفير ظروف مريحة، زادتها حالة الطقس المعتدل غير الحار، فيما قال بعض من التلاميذ أن مادة الفيزياء في التمرين الأول أربكت حتى المجتهدين منهم.

أبدى تلاميذ و أولياؤهم، ومتابعون للحدث التربوي الهام عن رضاهم، من أن ظروف الامتحان لشهادة " البيام" في موسمها 2023 و2024، كانت في يومها الأول موفقة و مقبولة بشكل كبير جدا، لتوفير كل ما يلزم المترشحين، من ظروف و أجواء مريحة، كما ساد الهدوء غالبية محيط مراكز الامتحان ، لدرجة أنه لولا دوريات الأمن، أمام تلك المراكز، لما انتبه أي كان للحدث التربوي، زادت فيها حالة الطقس المعتدل.

وعن حالات الغش، أكد مدير التربية في البليدة محمد رضا العشناني لـ " الخبر"، أنه لم يتم تسجيل أي حالة غش، وعن الغيابات قال المدير بأنه لم تتجاوز الـ 01 بالمائة إلا بقليل، معترفا في السياق أن الفترة الصباحية من امتحاني الفيزياء واللغة العربية، جرت في ظروف جد سلسلة وعادية جدا، لم تسجل فيها أي حادث عارض يذكر، وهو دليل على الاستعداد النفسي للتلاميذ، والظروف التي تم وضعها تحت تصرفهم أيضا، مضيفا بأنهم نظموا زيارة لتلميذين مريضين بعيادة بن بولعيد، تم تخصيص لهم مركز امتحان خاص بهم.