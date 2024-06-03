وكالة سياحية تسلب ضحاياها أكثر من 04 ملايير سنتيم

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في النصب على الجمهور تحت لواء وكالة سياحية وهمية عبر صفحات الفيسبوك وإنسغرام ، فيما بلغ عدد ضحاياها100 ضحية مرشح للارتفاع.

وحسب بيان لذات المصالح، أنه على إثر التحقيقات التي باشرتها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بعد تقدم بعض الضحايا إلى الفرقة لغرض تقديم شكوى ضد وكالة سياحية وهمية المسماة HN SERVICES الكائن مقرها بوهران، التي كانت تستدرج ضحاياها من خلال القيام بحملات إعلانية عبر صفحات الفيسبوك وإنستغرام، تقدم من خلالها عروض مغرية، تمثلت في توفير التأشيرات السياحية، تأشيرات الدراسة، عروض العمل، الإقامة بدول الاتحاد الأوروبي وكندا.

وأضاف البيان، بأن التحريات التي باشرتها الفرقة كشفت عن وجود ضرر مالي أولي محل النصب قدر ما يفوق 04 ملايير سنتيم و 13500 يورو، فيما بلغ عدد الضحايا 100 ضحية مرشح للارتفاع، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن ، واستصدار أذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص ، أسفرت العملية عن توقيف 07 أشخاص ،تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن أين أودعوا الحبس المؤقت .