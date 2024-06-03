هذه أسباب ارتفاع أسعار أضاحي العيد

قدّر رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، اليوم الإثنين، أسعار أضاحي العيد هذه السنة بين 5 مليون إلى 15 مليون سنتيم وأكثر.

وأرجع حمبلي، في لقاء عبر القناة الإذاعية الأولى، سبب ارتفاع أسعار الأضاحي، إلى الجفاف الذي شهدته الولايات الشمالية والسهبية للوطن، ممّا أدّى إلى انخفاض عدد رؤوس الماشية.

وأوضح حمبلي، أن هذه العوامل المناخية الصعبة، تسببت في ارتفاع تكاليف تربية الماشية، أو ما يعرف بمدخلات الإنتاج، أمام تراجع المراعي الطبيعية.

وبخصوص تثمين الثروة الحيوانية، أشار ضيف الإذاعة، إلى وجود جهود مضنية من أجل إنتاج اللحوم لحوم الأبقار على غرار مشروع "بلدنا"، وكذا بالنسبة للأغنام كون أن المستثمرين توجهوا نحو الزراعات الكبرى قبل تربية الأغنام، باعتباره نشاط يرافق هذا النوع من الزراعات.

وللإشارة، تعرف أسعار أضاحي العيد هذا العام، ارتفاعا جنونيا وغير مسبوق وبنسب متفاوتة بحسب المناطق والأسواق، لأسباب مختلفة لعلّ أبرزها كثرة المضاربين والوسطاء، من تجار المواسم والمناسبات.