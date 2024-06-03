مراد: حل مشكل تذبذب المياه بتيارت قبل عيد الأضحى

شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إبراهيم مراد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال و تعزيز الورشات لحل مشكل التذبذب في التزود بالماء الشروب بولاية تيارت .

وخلال الزيارة التي أشرف عليها الوزير إبراهيم مراد مرفوقا بوزير الري طه دربال، إلى ولاية تيارت ، قام الوزيران بمعاينة مشروع حفر أبار عميقة لتقوية تزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب، ببلدية عين دزاريت، حيث أعلن مراد عن حلول استعجالية لحل مشكل التذبذب في التزود بالماء الشروب بولاية تيارت التى ستدخل حسبه حيز الخدمة قبل عيد الأضحى المبارك .

كما تم تقديم عرض حول دراسة جلب المياه من حقل عجرماية ببلدية سرقين، على مسافة تفوق 120 كلم وهي عملية جد هامّة ستسمح بالتكفل باحتياجات ساكنة ولاية تيارت فيما يتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب.