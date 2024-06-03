إطلاق هذه الخدمة عبر الهاتف النقال

تم، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، إطلاق محول خدمات الدفع الآني والبيني عبر الهاتف النقال (switch mobile)، والذي يمكن زبائن البنوك الناشطة في الساحة، بالإضافة إلى زبائن بريد الجزائر، من إجراء عمليات دفع وتحويل الأموال بصفة آنية وبينية باستخدام رمز الاستجابة السريع.

وجرت مراسم إطلاق هذه الخدمة، التي كانت سابقا مقتصرة على مستوى بنكين ومؤسسة بريد الجزائر ومطبقة فقط بين زبائن نفس المؤسسة المالية، بحضور كل من وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، وكذا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، محمد بوخاري.

كما شارك في مراسم إطلاق الخدمة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، ومحافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، ورئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, ربيعة خرفي، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير المالية أن هذه الخدمة من شأنها خلق "ثورة رقمية حقيقية" في مجال المالية والبنوك من خلال تقديم "خدمات رقمية سريعة وسهلة الاستعمال وآمنة للمواطنين".

وأوضح أن خدمات الدفع الآلي بالهاتف الذكي "جاءت نتيجة قيام السلطات العمومية بإطلاق مخطط عمل واستراتيجية دقيقة تندرج في إطار تطبيق تدابير القانون النقدي والمصرفي في شقه المتعلق بمجال تطوير الاستراتيجية الوطنية للدفع الالكتروني ووضعها حيز الخدمة، من أجل تعزيز مجال الائتمان والشمول المالي في الجزائر".

وأضاف فايد أن إطلاق الخدمة يشكل مرحلة ثانية في مسار عصرنة وتطوير طرق الدفع من خلال توفير محول خدمات الدفع والتحويلات بربط كل تطبيقات البنوك وبريد الجزائر بالهاتف.

وذكر بأنه تم في السابق تطوير مجالات الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني TPE بواسطة البطاقات البيبنكية وتعميم الدفع عبر الانترنت واستحداث الوكالات البنكية الرقمية متعددة الخدمات وتحويل الأموال والدفع بواسطة الهاتف الذكي في البنوك وبريد الجزائر.