عطاف يستقبل من قبل رئيس جمهورية كوريا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين بسيول، من قبل رئيس جمهورية كوريا، يون سوك يول، حيث أبلغه تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتمنياته بالنجاح التام لأشغال القمة الإفريقية-الكورية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان: "في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى سيول وبمناسبة حفل الاستقبال الذي تم تنظيمه من قبل السلطات الكورية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم، من قبل رئيس جمهورية كوريا، السيد يون سوك يول، حيث أبلغه تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتمنياته بالنجاح التام لأشغال القمة الإفريقية-الكورية".

كما كان للوزير عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه الأفارقة، حيث اجتمع مع وزير خارجية نيجيريا، يوسف مايتما توغار، ومع وزير خارجية ناميبيا، ييا موشلينغا، وكذا مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية الليبية، الطاهر الباعور، يضيف ذات المصدر.

وقد تمحورت هذه اللقاءات - بحسب البيان نفسه - حول "استعراض العلاقات التي تربط الجزائر ثنائيا بهذه الدول الشقيقة وآفاق تعزيزها والرقي بها إلى مستويات تستجيب لتطلعات وطموحات الجانبين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع إقليميا وقاريا وكذا التحضير للاستحقاقات المقبلة في إطار الاتحاد الإفريقي".