ريال مدريد يعلن عن الصفقة المنتظرة (فيديو)

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين، رسميا، ضم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وأعلن نادي العاصمة الإسباني في بيان توقيع عقد مع مبابي "للسنوات الخمس المقبلة" مشيرا إلى أن بطل أوروبا "عزّز صفوفه بنجم عالمي حقق أفضل مواسمه مع باريس سان جيرمان (44 هدفاً) وكان أفضل هداف في الدوري الفرنسي في السنوات الست الأخيرة".

وجاءت الصفقة بشكل مجاني عقب انتهاء عقد مبابي في صفوف باريس سان جيرمان، وبعد محاولات عديدة من النادي الفرنسي لتجديد نجم ريال مدريد الجديد.

ويأتي هذا الإعلان لتستمر احتفالات جماهير ريال مدريد التي توج فريقها مساء السبت بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه.