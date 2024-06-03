توضيح من اتصالات الجزائر بورقلة

تبعا لمقالكم المنشور في جريدتكم ليوم الأحد 03 جوان 2024، ارتأت اتصالات الجزائر إلى توضيح النقاط التالية التي نرجو منكم نشرها.

اندلع حريق يوم الأحد 03 جوان 2024 في غابات النخيل بمنطقة إيفري، ولاية ورقلة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحريق نشب في غابة النخيل المحيطة بمركز اتصالات الجزائر، قبل أن تمتد ألسنة اللهب.

وأمام هذه الوضعية، تجندت فرق اتصالات الجزائر بفعالية عالية وسارعت لحماية بنيتها التحتية وضمان سلامة موظفيها بفضل معدات مكافحة الحرائق التي تمتلكها الشركة.

بفضل التنسيق المشترك بين أعوان الحماية المدنية وفرق اتصالات الجزائر، تم احتواء الحريق بسرعة دون تسجيل أضرار مادية جسيمة أو خسائر بشرية.

كما يجدر التوضيح أنه لم يتم تسجيل أي خلل أو اضطرابات في الخدمات المقدمة لزبائن اتصالات الجزائر.

اتصالات الجزائر تبقى تحت تصرفكم لمزيد من المعلومات التوضيحية.