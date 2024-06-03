"سوسطارة" تفرض التعادل على "السنافر"

تعادل فريق شباب قسنطينة أمام ضيفه اتحاد الجزائر بنتيجة 1-1 مساء اليوم الاثنين بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ24 من الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم.

وافتتح الفريق القسنطيني باب التسجيل عبر اللاعب ميلود ربيعي خلال مجريات الشوط الثاني (د56)، قبل أن يعدل الزوار الكفة في الوقت بدل الضائع (د90+2) بفضل اللاعب المالي سيكو كوناتي.

وعلى ضوء هذه النتيجة، يلتحق فريق ''سيرتا'' بالمركز الثاني (49 نقطة) رفقة شباب بلوزداد. ومن جانبه، يخطف اتحاد الجزائر المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

وستجرى الجولة الـ28، يوم الجمعة القادم والتي سيتخللها الصراع عن بعد بين أندية مولودية وهران، مولودية البيض ونجم بن عكنون من أجل البقاء، وشباب قسنطينة وشباب بلوزداد من أجل الوصافة، المؤهلة لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية الموسم المقبل.

الترتيب : نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 61 27 بطل موسم 2023-2024

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2. شباب بلوزداد 49 27

--.شباب قسنطينة 49 27

4. اتحاد الجزائر 43 27

5. وفاق سطيف 42 27

6. نادي بارادو 39 27

7. شبيبة القبائل 37 27

8 . شبيبة الساورة 36 27

9 . اتحاد خنشلة 35 27

10.نجم مقرة 34 27

--. جمعية الشلف 34 27

12. اتحاد بسكرة 33 27

13. مولودية البيض 32 27

--. مولودية وهران 32 27

15. نجم بن عكنون 29 27

16 - اتحاد سوف 7 27.