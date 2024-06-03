ربيقة يستقبل قائدا روسيا متقاعدا

استقبل الاثنين بمقر الوزارة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة العقيد المتقاعد الروسي اندرية بافلينكو الذي يعد واحدا من أبطال الحرب التي انتصر فيها الاتحاد السوفياتي على المانيا النازية.

وحسب بيان للوزارة، فقد "كان لبافلينكو نصيب في تخليص الجزائر من الألغام التي زرعها الاحتلال الفرنسي".

وأضاف المصدر، بأن "اندرية تحدث قائلا "إن المحتلون زرعوا 12 مليون لغم في الجزائر ولقد عملنا في مجموعة أممية تتكون من 20 شخص وتضم متطوعين سوفييت وإسبان وصينيين كانوا من بين المتطوعين لمساعدة الأصدقاء الجزائريين".ويذكر أنه "في 14 جوان 2023 ، اسدى رئيس الجمهورية عيد المجيد تبون بالعاصمة الروسية وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير تقديرا لمساهمته في نزع ألاف الألغام التي زرعها المحتل الفرنسي ابان الثورة التحريرية المجيدة عبر حدود الجزائر".