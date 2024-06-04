أمطار ورياح على 26 ولاية

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية على عدة ولايات بشرق وغرب وجنوب الوطن.

وأوضحت ذات المصالح، أن تساقط أمطار رعدية سيكون بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء على ولايات سيدي بلعباس ، سوق أهراس ، الأغواط، الجلفة ،غرداية، المسيلة ، أولاد جلال، المغير، بسكرة، باتنة ،سطيف ، برج بوعريريج، ميلة، خنشلة أم البواقي، قسنطينة، قالمة، تبسة ، إليزي ،جانت و تمنراست.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية على ولايات تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، ميلة ، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة أولاد جلال ، المغير، بسكرة، الجلفة، تيارت ، الأغواط، غرداية ، سعيدة ، البيض، سيدي بلعباس، النعامة، تلمسان، إليزي، جانت وتمنراست، وتمتد صلاحية التنبيه من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل .