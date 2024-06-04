الجزائر تتصدر قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في ماي

تصدرت الجزائر قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في ماي 2024، حسب التقرير الشهري الذي تصدره منصة الطاقة المتخصصة والذي يشمل صفقات بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

ويتصدر الغاز المسال قائمة احتياجات مختلف دول العالم من مصادر الطاقة، إذ يتميز بكونه وقودًا نظيفًا ومنخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى سهولة نقله من خلال ناقلات الغاز المسال التي تنتشر في كل بحار العالم ومحيطاته.

وجاءت كل من الإمارات وقطر والجزائر ضمن قائمة أكبر 5صفقات غاز مسال في ماي، إذ تواصل أدنوك الإماراتية توسّعها بالمشروعات، في حين تسوق شركة قطر للطاقة الغاز المسال الذي تنتجه من مشروعاتها قيد التطوير، وتفتح شركة سوناطراك أسواقًا جديدة. في 23 ماي، استقبلت كرواتيا أول شحنة غاز مسال جزائرية، إذ سلّمت ناقلة الغاز المسال "أوغارتا" حمولتها إلى وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة، التي تبلغ سعتها 140 ألف متر مكعب بمحطة كرك للغاز المسال في كرواتيا.

وتأتي هذه الشحنة، التي دفعت بالجزائر إلى قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في ماي 2024، بصفتها الأولى إلى محطة كرك للغاز المسال، التي عادةً ما تتلقى شحنات من أميركا وقطر ونيجيريا ومصر وترينيداد وإندونيسيا، كما تستقبل عمليات إعادة التحميل من محطات في أوروبا.

وبموجب الاتفاق بين الجزائر وكرواتيا، فقد تسلّمت السفينة "أوغارتا" التي تبلغ سعة حمولتها 171.8 ألف متر مكعب- الشحنة من محطة أرزيو للغاز المسال التابعة لشركة سوناطراك في الجزائر.