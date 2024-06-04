كداد: سأبرهن فوق الميدان

عبر الوافد الجديد للمنتخب الوطني، شعيب كداد عن فخره بالوصول إلى المنتخب الوطني وأوضح بأنه لن يضيع الفرصة ليبرهن فوق الميدان على أحقيته بالتواجد مع "الخضر".

وقال مدافع شباب بلوزداد في تصريح له مع الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم "سعدت كثيرا بهذه الدعوة، أشكر بالمناسبة المدرب والطاقم الفني وسأعمل جاهدا حتى أكون عند مستوى الثقة"

وأوضح كداد بأنه مهمة اندماجه في المنتخب كانت سهلة على أساس أنه يعرف جل اللاعبين وأضاف "خمسين بالمائة من اللاعبين لدي معرفة سابقة بقهم سواء من لعبت معهم أو ضدهم، سهلولي المهمة نعمل كعائلة لهدف وحيد هو التأهل"

وتحدث اللاعب الذي سيطفئ في جويلية المقبل شمعته الثلاثين عن أهمية التجربة الإفريقية التي اكتسبها مع فريقه وتابع "حققت ست ألقاب في ست مواسم مع شباب بلوزداد ألعب بانتظام المنافسة الإفريقية، اكتسبت خبرة افريقية وهذه الخبرة المتواضعة سأعمل على تطويرها مع المنتخب"

وعن حظوظه في المشاركة مع المنتخب قال "جاهز سواء لعبت أو لم ألعب، المهم تحقيق نتيجة ايجابية في المباراتين، عليا أن أبرهن فوق الميدان"

وتوجه كداد في الأخير برسالة للجمهور الجزائري قائلا "احي الأنصار والشعب الجزائري الذي يتنفس كرة القدم، نعمل جاهدين حتى نسعدهم ونجعلهم فخورين بالمنتخب"

شعيب كحول