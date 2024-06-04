"تحالف الأغلبية" مستمر رغم تجميد عضوية "البناء"

ذكر مصدر من داخل التحالف الحزبي المشكل من أحزاب الأغلبية الداعمة للحكومة، أن تجميد عضوية حركة البناء الوطني، في التكتل لم ولن يؤثر على البرنامج والأهداف التي اتفق عليها في البداية.

وأفاد المصدر في حديث مع "الخبر"، حول مصير التحالف بعد الخلاف الواضح بين الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، ورئيس حركة البناء الوطني، أن القادة الثلاثة في التحالف سيواصلون أنشطتهم ومشاوراتهم بشكل عادي، واللجنة تعمل على تحضير لقاء ثلاثي في القريب الممكن، لرسم خارطة طريق المرحلة الحالية والمقبلة.

ويحضر التحالف أيضا، وفق محدثنا، عقد اجتماع موسع يضم أيضا المنظمات الجماهيرية التي تعمل مع الأحزاب، وتتشارك معها في القناعات السياسية وأسلوب التعاطي مع الأحداث الوطنية.

ويبدو أن التحالف الثلاثي، ومعه البناء والأحزاب التي تجتمع معه، سيتنافسون على التموقع في المشهد السياسي المقبل، بالرغم من أن الفرضيات تشير إلى أنهم يشتركون في دعم رئيس الجمهورية في حالة ما أبدى رغبته للترشح لعهدة ثانية.