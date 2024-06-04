الفريق أول شنقريحة يحذر من تصاعد ظاهرة تهريب المهلوسات

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة على مراسم تدشين مركز الفحوص المتخصصة لمصالح الصحة العسكرية بالمنصورة، وذلك خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الفريق أول شنقريحة تابع عرضين مُفصلين قدمهما القائمون على إنجاز وإدارة المركز، كما طاف بمختلف المصالح والمرافق التي يضمها المركز واستمع لشروحات وافية عن الخدمات التي يوفرها للمستخدمين العسكريين وذوي الحقوق.

وفي كلمة توجيهية له، حذر الفريق أول السعيد شنقريحة من المنحى التصاعدي لظاهرة تهريب المهلوسات بكل أنواعها إلى بلادنا. مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي واقفا بالمرصاد أمام كل من يقف وراء هذه الآفة الخطيرة.