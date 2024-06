Les décisions strictes de la FAF après les événements du stade Hamlaoui

La FAF a décidé à titre préventif, suite aux graves actes de violence survenus au stade du martyr Hamlaoui de Constantine, de programmer les matchs de la 28e et 29e journée du championnat professionnel de première division à huis clos, en attendant de soumettre le dossier à la commission de discipline pour des décisions plus strictes.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la FAF a exprimé son regret et « déplore les actes de violence et de vandalisme qui se sont produits au stade Chahid Hamlaoui de Constantine à l’issue de la rencontre CS Constantine vs USM Alger. Ces comportements inacceptables et condamnables qui ternissent l’image de notre sport, ne sauraient passer sous silence et il devient impératif de combattre énergiquement ce fléau et d’empêcher les éléments perturbateurs et récidivistes de nuire au football.

En conséquence, la FAF a pris les mesures suivantes :

– A titre conservatoire, les deux prochaines journées (28ème et 29ème) du championnat de ligue UNE se dérouleront à huis-clos pour l’ensemble des matchs, pour marquer la désapprobation du monde du football face à la recrudescence de la violence dans les stades.

– ⁠Interdiction de déplacement des supporters lors de la 30ème journée.

– La commission de discipline est saisi à l’effet de traiter ces graves incidents avec la plus grande rigueur et diligence et de prononcer les mesures disciplinaires qui s’imposent.

– Ouverture d’une enquête sur les conditions d’organisation et de déroulement de cette rencontre.

La Fédération algérienne de football est résolument engagée à prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer ce phénomène de violence et assurer que les stades restent des lieux de convivialité et de respect mutuel.

La FAF a, pour conclure, appelé toutes les parties concernées, en particulier les joueurs de football et la presse sportive, à apporter leur soutien pour renforcer les valeurs nobles de l'esprit sportif.