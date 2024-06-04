تفاصيل مشروع مركب رياضي بورقلة

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم في ورقلة، بتدشين القطب العمراني 2000 مسكن بمنطقة "البكرات" ببلدية عين البيضاء، وكذا مجمع مدرسي ومتوسطة بذات المنطقة.

وكشف بلعريبي الذي كان مرفوقا بوزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، عن مشروع إنجاز مركب رياضي بورقلة يضم ملعبا لكرة القدم بسعة 25 ألف مقعد ومسبحا أولمبيا وقاعة متعددة الرياضات بسعة 600 مقعد، مؤكدا في ذات السياق أن شركة الإنجاز ستكون في ورقلة في غضون أسبوع على أن يتم وضع حجر الأساس لإنجاز هذا المركب الرياضي مطلع شهر جويلية المقبل، علما أن المؤسسة التي ستتولى إنجاز هذا المركب هي الشركة الشركة الصينية العامة للهندسة والبناء.

من جهة أخرى، شدد وزير السكن على ضرورة الإسراع في تسليم 4 آلاف إعانة للسكن الريفي التي تأخر توزيعها عبر بلديات الولاية، حيث أشار الوزير في هذا الصدد إلى "أنه يتعين الإسراع في تسليم هذه الحصة وسيتم التعاون مع السلطات الولائية لإيجاد حل لهذه الوضعية في أقرب الآجال".