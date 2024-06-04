العرباوي يستقبل رئيس مجلس التجديد الاقتصادي

استعرض الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، التدابير المتخذة لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما فيما يخص العقار الاقتصادي والمناطق الحرة وترقية الصادرات، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان أنه "في إطار اللقاءات الدورية مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم 4 جوان 2024، بقصر الحكومة، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، حيث تم خلال اللقاء استعراض مختلف التدابير المتخذة من قبل الحكومة لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لاسيما في مجال العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار واستحداث المناطق الحرة وترقية الصادرات".

كما تناولت المحادثات، حسب البيان، مسألة معدلات الفائدة على القروض الموجهة للاستثمار بالإضافة إلى سبل تطوير السياحة الوطنية وترقية الدفع الإلكتروني وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وعبر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن ارتياحه "للتطور الإيجابي الذي يشهده حجم الاستثمارات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، والإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتذليل العراقيل ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة"، حسب البيان.