إدارة اتحاد الجزائر تستنكر

استنكرت إدارة اتحاد الجزائر الأحداث المؤسفة والتراجيدية التي عاشها الفريق وجمهوره في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، مساء أمس، خلال مواجهة النادي الرياضي القسنطيني، واصفة ما حدث بـ"غير المبرر ولا يمت أية صلة بالرياضة وأخلاقياتها".

وأضاف بيان للنادي العاصمي، اليوم الإثنين: "بعيدا عن الأسباب التي أدت إلى حدوث أعمال شغب فان المشاهد والصور التي تم تداولها على نطاق واسع في مختلف وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي توضح أن فريقنا وأنصارنا كانوا عرضة لخطر لا يحمد عقباه خاصة عند تسلل مناصري الفريق القسنطيني إلى أرضية الميدان رغم تقدم فريقهم في النتيجة وحتى بعد المباراة".

وختم ذات البيان: "تثّمن إدارة اتحاد العاصمة دور رجال الأمن في توفير الحماية لكافة أعضاء الوفد الذي تنقل إلى قسنطينة وضمان سلامته إلى غاية مغادرة الملعب، كما تؤكد حرصها على متابعة كل المستجدات المتعلقة بأنصارنا من خلال الاطمئنان على سلامتهم إلى غاية عودتهم جميعا إلى أهلهم".