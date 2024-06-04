العلم الفلسطيني يرفع مجددا داخل البرلمان الفرنسي

تم، اليوم الثلاثاء، تعليق جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية، بعد أن لوحت النائبة، راشيل كيكي، بالعلم الفلسطيني.

ورفعت النائبة عن حزب فرنسا الأبية، راشيل كيكي، العلم الفلسطيني مستنسخة ما قام به زميلها سيباستيان ديلوغو الأسبوع الماضي.

كما ظهر نواب آخرون يرتدون ملابس بألوان العلم الفلسطيني (الأسود، الأحمر، الأبيض والأخضر) لإظهار دعمهم للشعب الفلسطيني.

وكان النائب اليساري الفرنسي عن حزب فرنسا الأبية سيباستيان ديلوغو، قد عوقب بتعليق عضويته لمدة 15 يوما بسبب رفعه العلم الفلسطيني خلال إحدى جلسات البرلمان، حيث قال أنه أقدم على هذه الخطوة اعتراضا على بيع بلاده أسلحة ومعدات عسكرية للجيش الصهيوني الذي يرتكب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.