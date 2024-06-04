هذا ما دار في محادثات بين عطاف وبلينكن

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، اليوم، مكالمة هاتفية من كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن، بخصوص تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ووفق بيان وزارة الخارجية، تبادل الوزيران، بصفة خاصة، الرؤى حول المبادرة التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، والتي تهدف إلى وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية والتحضير لإعادة الإعمار في القطاع. كما بحث الوزيران كذلك الشروط الكفيلة باعتماد مجلس الأمن لهذه المبادرة.

وحسب ذات المصدر، شدد الوزير أحمد عطّاف، من جانبه، على ضرورة اغتنام الفرص التي تتيحها هذه المبادرة لضمان أن تندرج في إطار تحقيق هدف وقف دائم لإطلاق النار، وأن تضع حداً للمحن التي يتكبدها الشعب الفلسطيني في غزة، وأن تشكل، أخيرا، خطوة نحو تسوية نهائية وعادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيّدة وفقا للشرعية الدولية وتجسيداً للإرادة المتنامية للمجتمع الدولي.