تفاصيل جديدة بخصوص "عدل 3"

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بخصوص برنامج "عدل 3".

وأكد بلعريبي، في تصريحات على هامش زيارة العمل إلى ولاية ورقلة، أن برنامج "عدل 3" سيكون رقميا 100 بالمائة، حيث قال "لا يوجد لكلمة ملف في برنامج عدل 3، وكل عملية الاكتتاب ستكون رقمية وسنلتقي بالمواطن عند تسليم المفاتيح".

كما كشف ذات المتحدث عن عدم وجود حواجز أو أرقام مسبقة أو حصص معينة، مضيفا " سنستجيب لكل الطلبات في 58 ولاية وعدد السكنات المخصصة لكل ولاية سيرتبط بعدد الطلبات".

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعلن خلال زيارة العمل الأخيرة لولاية خنشلة أن عملية التسجيل في برنامج "عدل 3" ستطلق يوم 5 جويلية المقبل.