Fraude au BEM: Deux personnes condamnées à deux ans de prison ferme à Tébessa

Le procureur de la République auprès du tribunal de Tébessa a publié, ce mardi, un communiqué concernant un cas de fraude lors de l'examen du Brevet d'Enseignement Moyen (BEM).

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Tébessa informe l'opinion publique que, dans le cadre de la lutte contre les crimes portant atteinte à l'intégrité des examens, une candidate libre âgée de 25 ans et une suspecte âgée de 34 ans ont été présentées aujourd'hui, 4 juin 2024, devant le procureur de la République près le tribunal de Tébessa", lit-on dans le communiqué.

"Elles ont été poursuivies en procédure de comparution immédiate pour avoir, la première, commis le délit de fuite des sujets d'examen du BEM en utilisant des moyens de communication à distance, et, la seconde, commis le délit de fuite des réponses aux examens du BEM en utilisant des moyens de communication à distance, conformément aux articles 253 bis 6 et 253 bis 7 alinéa 5 du Code pénal », poursuit la même source.

Après leur jugement, elles ont été reconnues coupables des faits qui leur sont reprochés et ont été condamnées à deux ans de prison ferme et à une amende de 200.000 DA, avec mandat de dépôt à l'audience, conclut le communiqué.