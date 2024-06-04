عون: مشاريع صيدال بباتنة ستساهم في الأمن الصحي

اعتبر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، وجوده بولاية باتنة للوقوف على إطلاق ثلاثة مشاريع حساسة في صناعة المادة الأولية لأدوية لعدد من الأمراض المزمنة هو وفاء بالعهد مع السلطات العليا في البلاد ومع رئيس الجمهورية على وجه الخصوص الذي حسبه كان دائما يقدم توجيهات فيها إلحاح بضرورة رفع إدماج الأدوية وجعلها تغطي احتياجات البلاد وتحقق الأمن الصحي في هذا الجانب.

واعترف الوزير بالتأخر الذي حدث في إطلاق إنجاز مصانع للمادة الأولية لأدوية الأنسولين، القلب، "الأسبرين البراسيتامول " بالمنطقة الصناعية كشيدة بباتنة التابعة لمجمع "صيدال" لكن هذا التأخير بحسبه تم تداركه بفضل التسهيلات من طرف رئيس الجمهورية والمصانع برأيه ستكون جاهزة بعد عام ونصف وستغطي احتياجات السوق الجزائرية ملمحا إلى إمكانية أن تخصص نسب من الإنتاج للتصدير في المستقبل، موضحا في نفس السياق أن هذه المصانع ستوفر في بدايتها ما يفوق 400 منصب عمل وهي من بين الأهداف المسطرة للرفع من الصناعة الصيدلانية في بلادنا وفتح مناصب شغل.