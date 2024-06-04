العنف في الملاعب.. اجتماع بمقر وزارة الرياضة

استدعى وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، لاجتماع يوم الخميس 6 جوان 2024 بمقر وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك، بعد الأحداث الخطيرة التي شهدها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطية، خلال وبعد المباراة المتأخرة عن الجولة 24 لبطولة الرابطة الأولى بين شباب قسنطينة وإتحاد الجزائر، والتي انتهت بالتعادل 1 / 1.

وشهدت المباراة أعمال عنف خطيرة في المدرجات، واقتحم العديد من المشاغبين أرضية الميدان التي تم رشقها بالمقذوفات والكراسي التي تم اقتلاعها، ما أدى إلى تسجيل عدة إصابات.