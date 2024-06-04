تصريحات لاعبي الخضر" قبل مواجهة غينيا

تصريحات لاعبي المنتخب الجزائري لكرة القدم، خلال المنطقة المختلطة، اليوم الثلاثاء بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة) في إطار تربصه التحضيري تحسبا لمواجهتي غينيا وأوغندا، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة عن المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم-2026 :

- اسماعيل بن ناصر: "نحضر جيدا من الناحيتين الذهنية والبدنية، تنتظرنا مباراة قوية ويبقى أمامنا يومان لوضع آخر اللمسات. الأجواء رائعة رغم تواجد لاعبين جدد ونحن هنا من أجل هدف واحد وواضح وهو بلوغ نهائيات كأس العالم، سيما وأننا مررنا بقليل جدا عن التأهل إلى مونديال قطر. سنلعب بالقلب من أجل تشريف الوطن وإسعاد الشعب الجزائري. الجمهور سيدعمنا كثيرا وهو قوة إضافية لنا. على الصعيد الشخصي فقد استعدت لياقتي مع نهاية الموسم الجاري بعد الإصابة في الركبة".

- أنتوني ماندريا: "إنه دوما فخر لي بتلقي دعوة للالتحاق بصفوف الفريق الوطني, وشرف كبير لي بتمثيل الألوان الوطنية. أجرينا ثلاث حصص تدريبية إلى حد الآن، تخللتها تدريبات داخل القاعة، والجميع يحضر في ظروف جيدة والكل يجتهد لتقديم أفضل ما لديه خلال التدريبات تحسبا لهذين الموعدين. نحن هنا لاتباع طريقة عمل المدرب والاستعداد بكل جد والاستماع إلى تعليماته لتطبيقها بحذافيرها".

- ريان آيت نوري: "ستكون مقابلتان قويتان. ومهمتنا تكمن في خطف ست نقاط جديدة لنتمكن من تعميق الفارق و المحافظة على الصدارة، وسنسعى جاهدين لإسعاد الشعب الجزائري بإنهاء التربص بانتصارين. المدرب ساعدنا كثيرا على التحسن وهذا أمر جد مفيد للمجموعة".

- ياسين بن زية: "كلما اقتربت المقابلة كلما زادت رغبتنا في تحقيق الفوز. التربص الذي خضناه شهر مارس الفارط كان مفيدا لكنه بات من الماضي، والآن علينا التفكير فيما هو آت لنكون أكثر فاعلية من اجل الفوز. أنا هنا تحت تصرف المدرب وسألعب في أي مركز يريدني فيه سيما وأنني متعدد المناصب".

- محمد أمين مدني (مدافع محوري): "تلقيت الدعوة من الطاقم الفني بعدما بذلت المجهودات مع فريقي، وأنا على أتم الجاهزية لتشريف استدعائي وتقديم الإضافة في حال ما تم الاعتماد على خدماتي خلال هاتين المقابلتين. المدرب وضع ثقته في شخصي وسأجتهد لأكون في مستوى هذه الثقة".