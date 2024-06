Violence dans les stades: Réunion au siège du ministère des sports

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahmane Hammad, a convoqué le Comité National Exécutif pour la Prévention et la Lutte contre la Violence dans les Installations Sportives à une réunion le jeudi 6 juin 2024 au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Cette convocation fait suite aux événements graves qui se sont produits au stade Chahid Hamlaoui à Constantine, pendant et après le match retard de la 24ème journée du championnat de Ligue 1 entre le CS Constantine et l'USM Alger, qui s'est terminé sur un score de 1-1.

Le match a été marqué par des actes de violence graves dans les tribunes, avec de nombreux fauteurs de troubles envahissant le terrain, lançant des projectiles et des sièges arrachés, ce qui a entraîné plusieurs blessures.