عقوبات ثقيلة لشباب قسنطينة

أصدرت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة قرارتها بخصوص الأحداث الخطيرة التي ميزت مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة وجاءت على النحو التالي معاقبة شباب قسنطينة باللعب بدون جمهور لـ 6 مباريات (من بينها 3 مباريات تلعب خارج تراب الولاية) مع منع تنقل أنصار هذا الفريق في المباريات التي تقام خارج ملعبه.

دفع غرامة 200 ألف دينار بسبب رمي الألعاب النارية على أرض الملعب دون التسبب في خسائر جسدية وإلزام النادي بتعويض كل الأضرار التي لحقت بملعب الشهيد حملاوي.

كما قررت لجنة الانضباط حرمان الشباب من عائدات البث التلفزيوني للمباراة الأخيرة ومعاقبة اللاعب ديب إبراهيم بدفع غرامة قدرها 10 ملايين سنتيم.

بالنسبة لاتحاد العاصمة فقد أقرت لجنة الانضباط معاقبة الاتحاد وتغريمه بـ 4 ملايين سنتيم بسبب سلوك غير سوي للفريق.

وتغريمه 500 ألف دينار بسبب رمي الألعاب النارية على أرض الملعب دون التسبب في خسائر جسدية (ثاني مخالفة).

إضافة إلى دفع غرامة قدرها 40 مليون سنتيم بسبب إتلاف وتحطيم كراسي المدرجات مع إلزام النادي بدفع كل تكاليف الأضرار الأخرى.