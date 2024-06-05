الاتحاد يحسم مصير بن زيمة

حسمت إدارة اتحاد جدة السعودي، اليوم الأربعاء، مصير النجم كريم بن زيمة والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

واقترن اسم المغربي عبد الرزاق حمد الله، في الفترة الأخيرة بالرحيل عن "العميد"، بسبب رغبة النادي في ضم أسماء بارزة من القارة الأوروبية.

وحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الاتحاد استقرت على رحيل حمد الله، نظرا لصعوبة تواجده رفقة النجم كريم بن زيمة.

وأوضحت: "النادي وحمد الله اتفقا على الانفصال قبل بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد، حيث تنتظر الإدارة اعتماد ميزانية الأندية من قبل لجنة الاستقطاب، للدخول في مفاوضات مع بديل مميز".

وأوضحت الرياضية أن الإدارة تنتظر اعتماد ميزانية الأندية من قبل برنامج الاستقطاب للدخول في مفاوضات مع بديل حمد الله في الهجوم، مشيرة إلى أن الاتحاد مقبل على تغيير كبير في ملف اللاعبين الأجانب.