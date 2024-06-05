الفيضانات تغرق بلديات المسيلة

أفادت مصالح الحماية المدنية أن الاضطرابات الجوية بولاية المسيلة تسببت في حدوث فيضانات وارتفاع منسوب المياه في عدة بلديات.

وأوضحت ذات المصادر أن مصالحها تدخلت عبر عدة بلديات بعد ارتفاع منسوب المياه:

1 - بلدية عين الملح

- عملية امتصاص المياه من شارع بحي البساتين منسوب المياه حوالى 30 سم.

- ارتفاع منسوب مياه وادي قزميرة حوالي 40 سم .

- ارتفاع منسوب مياه وادي الزبارة حوالي 40 سم .

- ارتفاع منسوب مياه وادي بلسع بوسط المدينة حوالي 50 سم

- معاينة أحياء رأس العين ، وسط المدينة

- ارتفاع منسوب مياه وادي اليمون 90سم.

2 - بلدية محمد بوضياف

- عملية امتصاص المياه من منزلين بحي القرية (وسط المدينة) منسوب المياه حوالي 50 سم.

- معاينة أحياء المدينة ارتفاع منسوب مياه وادي صافية.