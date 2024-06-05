مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك قبيل بدء مسيرة الأعلام الصهيونية في الذكرى السابعة والخمسين لاحتلال ما تبقى من مدينة القدس، بالتزامن مع تحويل القدس والبلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية.

وأكدت مصادر محلية أن أكثر من 950 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الصهيوني خلال نحو ساعة، وأدوا طقوساً تلمودية ونفذوا جولات استفزازية.

ويأتي الاقتحام وسط استعدادات المستوطنين الصهاينة، لتنفيذ مسيرة الإعلام الاستيطانية، مساء اليوم الأربعاء، فيما حولت قوات الاحتلال المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت الآلاف من عناصرها استعداداً لتلك المسيرة.

في المقابل، تصاعدت الدعوات الفلسطينية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، للتصدي لتلك المسيرة واعتداءات المستوطنين فيما يسمى بـ "يوم توحيد القدس" عند المستوطنين.

وكانت منظمات "الهيكل" قد دعت لمسيرة تهويدية، اليوم، تبدأ من باب الخليل مروراً بحارة الشرف وحائط البراق وصولاً للمسجد الأقصى.