حماس تندد..

أكدت حركة حماس أن "مسيرة الأعلام" الصهيونية في القدس المحتلة اليوم الأربعاء تمثل "عدوانا" على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وحذرت "الاحتلال من مواصلة سياساته الإجرامية تجاه المسجد الأقصى المبارك".

وهذه المسيرة تمر من باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس، وتحتفي بذكرى احتلال للمدينة عام 1967.

ويرفع المشاركون فيها أعلام الكيان المحتل، ويرددون هتافات عنصرية معادية للعرب، منها "الموت للعرب" و"لتحرق قريتهم".

وأدانت حماس، في بيان الأربعاء، سماح الحكومة الصهيونية للمستوطنين بتنظيم مسيرة الأعلام بشوارع القدس المحتلة، وما يرافقها من اعتداءات وانتهاكات بحق شعبنا ومقدساتنا، وبحماية كاملة من شرطة الاحتلال.

وتابعت أن المسيرة تؤكد نهج الاحتلال الساعي لتهويد المقدسات، وعدوان على مشاعر (…) المسلمين حول العالم.

ويقول الفلسطينيون إن الكيان يعمل بشكل مكثف على تهويد القدس، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية