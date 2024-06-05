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مجتمع

حريق مهول بأحد مصانع بومرداس (فيديو)

5 جوان 2024 ()

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اندلع صبيحة اليوم الأربعاء، حريق مهول بأحد المصانع بمنطقة النشاطات بأولاد موسى في ولاية بومرداس.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحريق مهول في مصنع لصناعة الولاعات بالمنطقة الصناعية قارة مصطفى بأولاد موسى.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، في بيان أن وحدات الحماية المدنية لولاية بومرداس (خميس الخشنة، بودواو، الثنية، بومرداس) تدخلت في حدود الساعة 08:36 لأجل حريق مصنع الولاعات.

كما تم تدعيم الوحدات المتدخلة بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل ووحدة الرويبة، يضيف بيان الحماية المدنية.

وتتواصل عملية إخماد الحريق لحد الساعة، بينما لم يتم تسجيل أي ضحية.

 

 

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