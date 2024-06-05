النقد الدولي يشيد بالأداء القوي للاقتصاد الجزائري

أشاد المدير التنفيذي لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي (FMI)، باهادور بيجاني، بالأداء القوي للاقتصاد الجزائري والذي يعزز موقفها داخل هذه المؤسسة، حسب ما أفاد به بيان لبنك الجزائر.

وأوضح البيان، أن محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، استقبل المدير التنفيذي لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي (FMI)، باهادور بيجاني، وخلال محادثاتهما تطرق بيجاني إلى "الوضع الاقتصادي المريح للجزائر وكذا إلى قوة المؤشرات المسجلة، لا سيما من حيث الانتعاش الاقتصادي، وميزان المدفوعات والمكانة الخارجية، التي عبرت عنها بعثة صندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة.

كما أشار المدير التنفيذي إلى "متانة أداء الجزائر في السنوات الأخيرة، الذي من شأنه تعزيز بشكل أكبر مكانتها داخل المؤسسة"، للإشارة، يمثل بيجاني في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الدائرة التي تعد الجزائر عضوا فيها والتي تمثلها أيضا لدى اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC).