تنصيب جهاز حراسة الشواطئ عبر هذه الولايات

نصبت المديرية العامة للحماية المدنية، جهازها الأمني الخاص بحراسة الشواطئ على مستوى 14 ولاية ساحلية، وهذا تحسبا لموسم الاصطياف.

وأوضح بيان لذات المديرية، أنه تم تسخير "10107 عون سيسهرون على حراسة 456 شاطئ مسموح للسباحة على مستوى ولايات الشلف، بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سكيكدة، عنابة، مستغانم، وهران، بومرداس، الطارف، تيبازة وعين تيموشنت"، يقول البيان.

ويتضمن الجهاز الأمني حسب ذات المصدر، "85 عونا و369 غطاسا و8753 عونا موسميا".

ولأجل ضمان سلامة المصطافين، وفرت المديرية العامة للحماية المدنية العتاد اللازم لعمليات الإنقاذ، منها "254 زورقا، 799 سترة إنقاذ و2415 طوق إنقاذ، بالإضافة إلى 1938 وحدة من الأقنعة والزعانف"، يضيف البيان.