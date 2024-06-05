هذه مشاريع سونلغاز لتوفير الطاقة في الصيف

يعوّل مجمع سونلغاز على العديد من المشاريع في سياق تحقيق الالتزامات ضمان استمرار توفير الطاقة خلال الصائفة المقبلة، من خلال وضع عدد هام من المشاريع الطاقوية حيز الخدمة عبر عدة ولايات، بهدف تقوية وتعزيز شبكة الكهرباء من أجل ضمان خدمة نوعية من حيث التزويد.

وأوضح بيان المجمع أنّ سونلغاز من خلال شركتها الفرعية سونلغاز-نقل الكهرباء ومسير المنظومة، قامت "بوضع مخطط عمل خاص بتعزيز شبكة نقل الكهرباء خلال صائفة 2024، تضمن عددا من المشاريع على غرار مراكز الربط بالكهرباء والمحولات والمحطات المتنقلة، أين تم وضع 47 منشأة طاقوية كبرى حيز الخدمة، فيما تتراوح نسبة إنجاز 24 منشأة أخرى ما بين 80 و100 بالمائة".

ويمس هذا المخطط بشكل رئيسي 16 ولاية ذات أولوية وهي "الجزائر العاصمة، سطيف، قسنطينة، تيزي وزو، بسكرة، تلمسان، ورقلة، جيجل، برج بوعريريج، البويرة، بجاية، غليزان، المسيلة، سكيكدة، البليدة وتيبازة"، وفقا للمصدر ذاته.

وفي نفس السياق، وفي إطار التحضيرات لصائفة السنة الجارية وتنفيذا لجملة الالتزامات التي تعهدت بها سونلغاز فيما يتعلق بتعزيز شبكة نقل الكهرباء، قام فرع سونلغاز-التوزيع بإتمام المخطط الخاص المتعلق بالمنشآت ذات التوتر المتوسط، "بإنجاز 687 محول كهربائي و2054 كيلومتر من شبكة توزيع الكهرباء"، يضيف المجمع.

وعلاوة على ضمان نوعية واستمرارية الخدمة لا سيما خلال فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في الطلب على الكهرباء، ستساهم هذه المنشآت حسب البيان في "تعزيز الشبكة الكهربائية بما يستجيب لحاجيات القطاع الاقتصادي والمشاريع المهيكلة على غرار المناطق الصناعية ومناطق النشاط والمناطق الفلاحية ومحطات تحلية مياه البحر".