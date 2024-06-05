تيبازة: الإطاحة بشخص تورط في قضايا إجهاض بحجوط

أطاحت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حجوط للأمن الولائي لتيبازة بشخص يشتبه في تورطه في قضايا إجهاض متبوع بالتزوير واستعمال المزور في وصفات طبية وحجزت لديه معدات عمليات إجهاض، وقضية أخرى تتعلق بحيازة وبيع المهلوسات.

وأفاد أمن ولاية تيبازة اليوم، بتوقيف شخص متورط في قضيتين جزائيتين منفصلتين، تتمثل الأولى في الشروع والمشاركة في جنحة الإجهاض متبوع بالتزوير واستعمال المزور في وصفات طبية والثانية في حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.

وجاءت العملية بعد استغلال معلومات واردة لذات المصالح وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مسكن المشتبه فيه أين تم توقيفه مع ضبط وحجز 340 قرص من المؤثرات العقلية، أدوية وحقن تستعمل في عمليات الإجهاض، 10 وصفات طبية مختومة فارغة ومبلغ مالي من عائدات إجرامية مقدر بـ 203.000 دج وبعد استيفاء مجريات التحقيق تم تقديم الأطراف أمام النيابة عن قضيتي محاولة الإجهاض واستعمال المزور في الوصفات الطبية، حيازة المؤثرات العقلية لغرض الترويج.