توقيف 03 عناصر دعم للإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 29 ماي إلى 04 جوان 2024.

وجاء في بيان الوزارة، أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 29 ماي إلى 04 جوان 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وأوضح نفس البيان أنه إطار مكافحة الإرهاب، تم توقيف (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، لمفارز للجيش الوطني الشعبي

وفي مجال محاربة الجريمة المنظمة، تم توقيف (71) تاجر مخدرات من قبل مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية

- إحباط محاولات إدخال (102) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب،

- ضبط (500519) قرص مهلوس.

- توقيف (245) شخص وضبط (37) مركبة و(215) مولدا كهربائيا و(137) مطارق ضغط و(11) جهازا للكشف عن المعادن،

- توقيف (13) شخصا آخر وضبط (06) بنادق صيد و (17142) لترا من الوقود و (64) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(58) قنطارا من مادة التبغ خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

- توقيف (171) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.