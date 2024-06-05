رحلة الى داكار من دون أمتعة للجوية الجزائرية

حطت رحلة جوية من الجزائر بمطار داكار بالسنغال، فجر اليوم، بدون أمتعة وحقائب بالكامل، حيث تفاجأ الركاب بأن طاقم الرحلة التي تقل مرضى وعائلات ورجال أعمال، نسيَ كليا أمتعة وحقائب المسافرين، ما أثار ذهول الركاب وموجة من الاحتجاجات على مستوى المطار.

وسرد مدير عام مجمع "بلاط"، مراد ملاح، الذي كان ضمن الركاب وقائع الرحلة، في فيديو منشور على صفحته بفايسبوك، مشيرا إلى أن الحلول التي طرحت لاستدراك الخطأ، هي انتظار إلحاق الأمتعة في رحلة ليوم الغد الخميس. وهو في حد ذلته مشكل آخر بالنسة للركاب العائدين في ذات اليوم صباحا الى فرنسا. يضيف المتحدث

وذكر ملاح أنهم حاولوا بحث حلول أسرع لاحتواء الأزمة، خاصة بالنسبة للركاب القادمين من فرنسا والعائدين في الرحلة العكسية المقبلة يوم الخميس. مبديا أسفه لمثل هذه الأخطاء التي تسيء إلى سمعة البلد وإلى المؤسسة، ويتعين تحمل مسؤوليتها.