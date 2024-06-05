أمن العاصمة يوجه نداء للجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء إلى المواطنين بخصوص مشتبه فيهم في قضية نصب واحتيال، داعية كل شخص يكون قد وقع ضحيتهم التقرب إلى مقر فرقة الشرطة القضائية الثانية بباب الزوار، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في حقهم.

وجاء في النداء المرفق بصورة للمشتبه فيه، أنه ''طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية 02 باب الزوار ، إلى علم المواطنين أن الأشخاص الظاهرين فبي الصورة : المدعو "س.ه" ، "ك.ح" ، "ن.س "مشتبه فيهم في قضية النصب والاحتيال وانتحال صفة هيئة نظامية".